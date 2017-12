Toquinho canta seus clássicos e relembra o programa 'Ensaio' em SP

A apresentação integra o projeto "Luz, Câmera e Close: Uma Homenagem a Fernando Faro". - Reprodução / TV Cultura

Toquinho relembrará os tempos do programa "Ensaio", da TV Tupi e Cultura, e vai homenagear o produtor musical, jornalista e diretor de TV Fernando Faro, que idealizou a atração tão marcante para a história da cultura popular brasileira.

Na noite desta quinta-feira, 14, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), às 20h, o cantor e compositor fará show com a participação do duo Versos que Compomos na Estrada. A apresentação integra o projeto "Luz, Câmera e Close: Uma Homenagem a Fernando Faro".

O espetáculo será antecedido por um debate que terá a presença de Paulo Bastos, curador do espetáculo. Além de Toquinho, Leci Brandão também já participou do projeto, que ainda terá João Donato e Saulo Duarte, no dia 8 de fevereiro, e Ná Ozzetti Trio e Mamparra em 8 de março de 2018.

Serviço

Luz, Câmera e Close: uma homenagem a Fernando Faro (Toquinho)

Horário: 20h

Duração: 90 min.

Ingressos: R$ 20 (inteira) / R$ 10 (meia)

Compras pela internet: http://www.eventim.com.br

Endereço: Rua Álvares Penteado, 112 - Centro

Capacidade: 140 lugares

Classificação etária: 14 anos