Topmodels brasileiras pulam SPFW para participar de desfiles em NY

O Brasil é um país que possui muitas modelos que são referência internacional e desfilam para grifes do mundo inteiro. Estas tops costumam voltar para o País para fazer parte da São Paulo Fashion Week, porém, nesta temporada, algumas escolheram ficar de fora da Semana de Moda brasileira.

O motivo é a temporada de testes para os desfiles da New York Fashion Week, que começa no dia 7 de setembro. As modelos Carol Paes, Isabella Ridolfi, Isis Bataglia, Thairine Garcia e Waleska Gorczecki optaram por participar de desfiles nos Estados Unidos.

