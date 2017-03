Topless, politicamente incorreto e retrospectiva no desfile da Ellus

Nesta terça-feira, 14, a Ellus fez uma retrospectiva de seus 45 anos em um desfile emocionante e provocativo. Todo mundo estava lá. Na plateia, os fotógrafos Zee Nunes, Bob Wolfenson e o estilista Reinaldo Lourenço.

Nas passarelas, modelos que fizeram parte da história da marca como Luciana Curtis, Carol Ribeiro, Mariana Weickert, Caroline Trentini e Marina Dias.

"As que marcaram época por causa de suas personalidades", como definiu a top Renata Kuerten, que também desfilou. Lucas Mascarini, 45, e Gelatti, 57, se destacaram na passarela com suas barbas e cabelos brancos.

Na era do politicamente correto, a Ellus provocou os espectadores: um modelo entrou levando um dobermann (ambos usando coleiras) e um casal desfilou sem camiseta (ela fumando um cigarro). Algumas usaram batom vermelho borrado, como se estivessem acabado de tomar um (ou mais) drinks.

A coleção de 75 looks também foi um resgate aos principais signos da marca. Camisetas, jeans e alfaiataria foram combinados com peças delicadas com babados e elementos fetichistas, com muito couro e correntes. Tudo isso embalado por clássicos dos anos 1980 e 1990, como Queen, David Bowie e Michael Jackson. No final, a diretora criativa, Adriana Bozon e o estilista, Rodolfo Souza, foram aplaudidos de pé.

