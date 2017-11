Top Lais Ribeiro mostra que até modelos da Victoria's Secret têm estrias

Muitas pessoas têm estrias em diversas partes de seus corpos. É comum. Porém, elas se tornaram um tabu, principalmente em mulheres, e hoje existem cosméticos e tratamentos estéticos que prometem eliminá-las da pele.

Por isso, perceber que até mesmo a modelo Lais Ribeiro, um dos destaques do desfile da Victorias Secret este ano, tem estrias em seu bumbum, pode ser uma injeção de confiança para meninas que sofrem para se encaixar no padrão. "Ela é humana, assim como eu e você. Ela possui estrias como todas as mulheres! E isso não é feio. Estrias são lindas", disse a conta no Instagram que reparou na perna de Lais.

Apesar de alguns comentários acusarem o post de estar criticando o corpo da modelo e não elogiando, por conta do close, outras pessoas expressaram a sua admiração com a informação. "Lais Ribeiro tem estrias em seu bumbum e você não tem ideia de como isso me faz sentir melhor com o meu", uma menina postou em seu Twitter.