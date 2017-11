Too Faced começa a vender na Sephora do Brasil

Cada vez mais, marcas de beleza conhecidas pelo mundo estão começando a vender aqui no Brasil também. Depois da volta da Kat Von D para as lojas da Sephora, desta vez é a Too Faced que chega nas prateleiras da multimarcas, nesta terça-feira, 28.

Conhecida por seus embalagens fofas e nomes engraçadinhos, a Too Faced foi criada no fim dos anos 1990, propondo uma maquiagem divertida e colorida. Os produtos são cruelty-free, ou seja, não são testados em animais.

Por aqui, desembarcam sete dos itens mais famosos da marca, como a máscara para cílios Better Than Sex, a mais vendida no mundo inteiro, de acordo com a Teen Vogue, e a paleta de sombras Chocolate Bar, em formato de uma barra de chocolate. O preços vão de 89 até 269 reais.