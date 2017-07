Tony Salles supera malária e comemora: 'venci essa luta'

O cantor Tony Salles, do grupo Parangolé e também conhecido por ser marido de Scheila Carvalho, anunciou em seu Instagram que melhorou da malária que havia contraído há algumas semanas, e que está prestes a receber alta.

"Confesso a vocês que foi uma das (batalhas) mais difíceis, mas quando se tem fé em Deus, nada é impossível. O pior já passou! Agora estou aguardando só receber alta para voltar para casa e, aos poucos, retomar minha vida", escreveu o cantor em seu Instagram. "Tudo tem um propósito e hoje eu venci essa luta', completou.

Tony fez questão de agradecer a diversos familiares, amigos e fãs pelo apoio durante o processo de tratamento. O cantor foi internado no Hospital Aliança, em Salvador. Ele esteve no continente africano no dia 25 de junho para fazer um show e, lá, contraiu a doença.

