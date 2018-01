Tom Zé, João Bosco e banda Rhapsody estão entre os shows da semana

Em 'Canções Eróticas de Ninar', lançado em 2016, Tom Zé fala sobre o sexo nos dias de hoje - Foto: Jornal Folha de São Paulo

Sábado (6)

Tom Zé

Em 'Canções Eróticas de Ninar', lançado em 2016, Tom Zé fala sobre o sexo nos dias de hoje. 'Orgasmo Terceirizado' e 'No Tempo em que Ainda Havia Moça Feia' estão entre as faixas do álbum, que é a base do show. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sexta (5), sáb. (6), 21h; dom. (7), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Alaíde Costa

Com mais de 50 anos de carreira, a cantora faz show dedicado às músicas que Chico Buarque e Edu Lobo fizeram em parceria. Também há espaço para 'Sonho de Um Carnaval', esta apenas de Chico, gravada pela intérprete no início da carreira do compositor. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Sáb. (6), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Arnaldo Antunes

Ele apresenta as músicas do CD e DVD 'Ao Vivo em Lisboa' (2017). Além de músicas de seu último álbum de estúdio, 'Já É' (2015), o cantor e compositor repassa canções significativas de sua carreira. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (5) e sáb. (6), 21h30. R$ 9/R$ 30 (6ª e sáb., esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

BaianaSystem

O grupo volta a São Paulo com a turnê do álbum 'Duas Cidades' (2016). Misturando guitarras e percussão, apresenta músicas como 'Playsom'. Bnegão é o convidado especial dos shows, enquanto Flora Matos participa apenas da apresentação de 6ª (5) e Rico Dalasam de sábado (6). No domingo (7), às 18h, há show gratuito no Sesc Campo Limpo. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (5) e sáb. (6), 21h30. R$ 12/R$ 40 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Jah9

Nascida Janine Cunningham, a cantora jamaicana aposta no reggae, com letras que versam sobre o feminino e a espiritualidade. Mundo Pensante (600 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. Sáb. (6), 23h. R$ 35/R$ 70. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Negra Li, Lurdez da Luz, Stefanie e Luana Hansen

No show 'Empodere a Mente', as cantoras de hip hop interpretam músicas sobre feminismo e diversidade, acompanhadas por uma banda formada apenas por mulheres. Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (6), 21h; dom. (7), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Paulinho Moska

'Violoz - Paulinho, Violões e Voz' é o show que o cantor e compositor apresenta. Sozinho no palco com vários tipos de violões, ele interpreta sucessos como 'A Seta e o Alvo'. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. Sáb. (6), 21h; dom. (7), 18h. R$ 12/R$ 40 (Esgotado). Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Teresa Cristina

A cantora faz show dedicado a clássicos de Cartola. Ao lado do violonista Carlinhos Sete Cordas, ela relembra 'As Rosas Não Falam', 'O Mundo É um Moinho' e 'Acontece'. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (6), 21h; dom. (7), 18h. R$ 9/R$ 30 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Domingo (7)

Corte

Ao lado de Marcelo Dworecki (baixo e guitarra), Daniel Gralha (trompete), Cuca Ferreira (sopros) e Fernando Thomaz (bateria), Alzira E participa do projeto que adapta suas músicas a uma sonoridade pesada. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom. (7), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Edvaldo Santana

Flertando com música europeia e africana, o músico apresenta o repertório do álbum 'Só Vou Chegar Mais Tarde' (2016). 'Gelo no Joelho' e 'Sou da Quebrada' estão entre as 13 faixas. Sesc Itaquera. Praça de Eventos. Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (7), 16h. Grátis.

Nevilton

Tendo à frente Nevilton de Alencar (guitarra e voz), o grupo paranaense apresenta músicas do álbum 'Adiante', lançado este ano, com influências do pop e do rock. Sesc Interlagos. Praça Pau Brasil (5.000 lug.). Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. Dom. (7), 16h. Grátis.