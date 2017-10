Depois de emissora confirmar morte de Tom Petty, policiais desmentem e dizem que ele ainda está hospitalizado

O cantor americano Tom Petty está internado após sofrer um ataque cardíaco na noite de domingo, 1, em sua casa de Malibu, na Califórnia, informou a rede CBS News, citando fontes policiais.

O músico foi encontrado inconsciente e sem respirar. Levado às pressas ao hospital UCLA Medical Center de Santa Mônica, os médicos foram capazes de recuperar a pulsação do músico.

A CBS News noticiou, mais cedo, a morte de Petty, depois que os aparelhos que o mantinham vivo foram desligados. Novamente, segundo a emissora norte-americana, a polícia havia confirmado a morte.

Em comunicado, contudo, os oficiais não confirmaram a informação.

Já o site TMZ, o primeiro a divulgar o internamento do músico de 66 anos, diz que a vida de Petty "está por um fio"

Petty é uma figura-chave do rock graças a álbuns memoráveis como Tom Petty & the Heartbreakers (1976), Damn the Torpedoes (1979), Full Moon Fever (1994).

Este ano, Petty fez turnê comemorando os 40 anos de sua carreira com a banda The Heartbreakers. (EFE)

Veja Também

Comentários