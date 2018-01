Tom Hanks 'trabalhou' como garçom no Globo de Ouro

As imagens do famoso "garçom" servindo drinks estão fazendo sucesso nas redes sociais - Foto: Damon Winter / The New York Times

Embora não tenha saído vencedor, o ator Tom Hanks ganhou destaque ao passar a noite servindo Martinis na 75º edição do Globo de Ouro, realizada neste domingo, 7, em Los Angeles.

Hanks foi indicado a melhor ator pelo filme "The Post - A Guerra Secreta", no qual atua em parceria com a também indicada Meryl Streep. No entanto, quem venceu a categoria foi Gary Oldman, que interpreta o ex-ministro inglês Winston Churchill no longa "O Destino de Uma Nação", ainda sem data de lançamento no Brasil.

As imagens do famoso "garçom" servindo drinks estão fazendo sucesso nas redes sociais. "Melhor coisa que eu vi até hoje: Tom Hanks servindo Martinis em uma bandeja", escreveu um usuário do Twitter.