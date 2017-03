Tom Hanks envia presente a jornalistas na Casa Branca: 'Continuem a luta'

Tom Hanks decidiu enviar um mimo para os jornalistas que cobrem assuntos da Casa Branca. Nesta quinta-feira, 2, a repórter da ABC Karen Travers publicou em seu Twitter a foto de uma máquina de expresso e um bilhete enviados pelo ator aos jornalistas que trabalham na sede do poder dos Estados Unidos.

Para o corpo de imprensa da Casa Branca: "Continuem a boa luta pela verdade, a justiça e o jeito americano. Principalmente a parte da verdade", escreveu o ator em um bilhete enviado junto com a máquina e várias caixas de cápsulas de café.

A ação de Tom Hanks veio menos de uma semana depois de Donald Trump impedir a entrada de jornalistas de diversos veículos em um briefing com o porta-voz Sean Spicer. Profissionais do New York Times, da CNN e de três outros veículos foram barrados. Repórteres de organizações menores, mas que apoiam o presidente, puderam participar.

