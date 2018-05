'Todos os Paulos do Mundo' e 'Desejo de Matar' estão entre as estreias em SP

Acertando o Passo

(Finding Your Feet, Reino Unido/2017, 111 min.) - Comédia dramática. Dir. Richard Loncraine. Com Imelda Staunton, Timothy Spall, Celia Imrie. Casada há 40 anos, Sandra Abbott descobre que seu marido tem um caso com sua melhor amiga. Para superar, ela decide fazer aulas de dança. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

À Sombra de Duas Mulheres

(Lombre des Femmes, França-Suíça/2015, 73 min.) - Drama. Dir. Philippe Garrel. Com Louis Garrel, Stanislas Merhar, Clotilde Courau. Pierre e Manon são um casal de documentaristas que vive de trabalhos temporários. Um dia, Pierre se apaixona por outra mulher, mas a ideia é manter os dois relacionamentos. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Desejo de Matar

(Death Wish, Estados Unidos/2018, 109 min.) - Ação. Dir. Eli Roth. Com Bruce Willis, Vincent DOnofrio, Elisabeth Shue. Quando sua família sofre um ato de violência, um homem, até então gentil, tem sua vida transformada. Em busca de justiça, ele torna-se uma verdadeira máquina mortífera. 18 anos. Confira salas e horários de exibição

Esplendor

(Hikari, Japão-França/2017, 101 min.) - Drama. Dir. Naomi Kawase. Com Masatoshi Nagase, Ayame Misaki, Tatsuya Fuji. Tradutora de filmes para deficientes visuais, Misako conhece Nakamori, um fotógrafo quase cego. Ao descobrir seu acervo de fotos, Misako entra em contato com o passado dele. 18 anos. Confira salas e horários de exibição

Hare Krishna! - O Mantra, o Movimento e o Swami que Começou Tudo

(Hare Krishna! The Mantra, the Movement and the Swami Who Started It All, Estados Unidos/2017, 90 min.) - Documentário. Dir. John Griesser, Lauren Ross. Com Bhaktivedanta Swami Prabhupada, George Harrison, Allen Ginsberg. O filme relata a vida de Srila Prabhupada, fundador do movimento Hare Krishna nos Estados Unidos. 10 anos. Confira salas e horários de exibição

A Noite do Jogo

(Game Night, Estados Unidos/2018, 99 min.) - Comédia. Dir. Jonathan Goldstein, John Francis Daley. Com Jason Bateman, Rachel McAdams, Kyle Chandler. Max e Annie participam de um grupo que organiza festas temáticas. A próxima comemoração teria o tema assassinato. No entanto, alguém acaba sequestrado de verdade, e a brincadeira toma proporções inimagináveis. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

O Renascimento do Parto 2

(Brasil/2015, 91 min.) - Documentário. Dir. Eduardo Chauvet. O documentário busca elucidar os mitos em torno do parto normal e divulgar os cuidados para a sua realização. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Todos os Paulos do Mundo

(Brasil/2017, 80 min.) - Documentário. Dir. Gustavo Ribeiro, Rodrigo de Oliveira. Com Marieta Severo, Paulo José, Dina Sfat. Aos 60 anos de carreira, o ator Paulo José ganha uma homenagem cinematográfica. Todos os personagens interpretados pelo artista se juntam para celebrar uma vida dedicada à arte. 14 anos. Confira salas e horários de exibição