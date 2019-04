'Todos carregamos uma cruz', diz ator de 'Todo Mundo Odeia o Chris' sobre doença

Tyler James Williams, que conquistou sucesso ao interpretar o protagonista da série Todo Mundo Odeia o Chris, usou as redes sociais neste domingo, 31, para desabafar sobre seu estado de saúde. Visivelmente mais magro, o ator disse que, há três semanas, teve o primeiro surto relacionado à síndrome de Crohn em mais de dois anos.

"Este foi particularmente ruim. É uma loucura como me lembrei de uma dor que eu não sentia há muito tempo e, em seguida, repassei todas as emoções que foram trazidas por esta lembrança infeliz. A coisa mais louca naquele momento foi o medo. Não da dor, mas do que vem depois", afirmou.

Tyler James Williams relatou que chegou a perder um quilo por dia. A síndrome de Crohn é uma doença que ataca o sistema digestivo. "Eu estava no hospital por cinco dias e não tinha permissão para comer por todo esse período enquanto meu estômago se acalmava e se curava. Pergunte a qualquer paciente com Crohn, manter o peso pode parecer um trabalho em tempo integral", relatou o ator.

Os principais sintomas da doença são dor abdominal, diarreia, febre, perda de peso, enfraquecimento e falta de apetite. "A doença de Crohn vai derrubá-lo sempre que tiver a chance também. Tudo bem, desde que você se levante e continue empurrando", declarou Tyler, que pretende voltar para a academia assim que possível para o trabalho de fortalecimento dos músculos.