Todas as músicas do novo disco de Tiago Iorc entram no Top 50 do Spotify

Após lançar seu novo disco, "Reconstrução", de surpresa no final de semana, o cantor e compositor Tiago Iorc emplacou todas as músicas do trabalho no Top 50 do Spotify em menos de 24 horas, batendo o recorde como o artista que conquistou mais músicas em menos tempo na parada. As informações são da gravadora Universal Music, responsável pela distribuição do álbum.

Com 13 faixas, "Reconstrução" marca a volta de Iorc depois de uma pausa na carreira de mais de 1 ano.

O ranking no serviço de streaming ficou assim: Desconstrução (2º), Hoje Lembrei do Teu Amor (3º), Deitada Nessa Cama (8º), Fuzuê (12º), Faz (22º) , Tangerina (24º), Laços (25º), Nessa Paz Eu Vou (27º) , Tua Caramassa (32º), Bilhetes (37º), Me Tira Pra Dançar (38º), A Vida Nunca Cansa (39º), Sei (44º).

Iorc lançou também 13 clipes, todos protagonizados pelo cantor e pela modelo Michele Alves, e com direção do próprio cantor e do diretor de fotografia Rafael Trindade. Todos os clipes estão disponíveis em https://www.youtube.com/channel/UC_aoNApcsdzwaWaQQS2spvg