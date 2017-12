'Titanic' sem Leo? Matthew McConaughey quase interpretou Jack

Às vésperas de completar duas décadas, Titanic, clássico dos cinemas, quase teve outro protagonista no lugar de Leonardo DiCaprio. A revelação foi feita pela atriz Kate Winslet, par romântico com DiCaprio no longa.

De acordo com ela, a Paramount, estúdio responsável pela produção, já tinha fechado o nome de Matthew McConaughey (Jovens, Loucos e Rebeldes) para o papel de Jack Dawson. "Eu cheguei a fazer um teste com Matthew. Estranho, não? Nunca disse isso em público antes. Não teria sido toda essa coisa de Jack e Rose, Kate e Leo", declarou Winslet em entrevista a Stephen Colbert.

Apesar de quase certo, o diretor James Cameron seguia de olho em outras opções, como Billy Crudup (Quase Famosos). A ideia do cineasta era ter alguém que aparentasse ter uma idade jovial, algo em torno dos 20 anos, o que favoreceu DiCaprio na decisão final.