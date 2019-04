Tirullipa traz para Capital seu novo show de humor

O show é um misto de piadas, músicas e suas paródias das músicas fazem muito sucesso na internet, levando o espectador a uma viagem ao humor brasileiro - Foto: Divulgação

Confirmada a presença do humorista Tirullipa em Campo Grande como seu mais novo show “Se Você Não For, Só Você Não Vai”. A apresentação vai ser no dia 30 de junho, ás 19h no Palácio Popular da Cultura.

Everson de Brito, nome de batismo de Tirullipa é filho do também humorista Tiririca, traz contigo a veia cômica herdade do seu pai e nesse show promete inovar em seu mais novo espetáculo que foi construído com tudo o que o humorista tem de melhor e mais engraçado: a sua história.

O show é um misto de piadas, músicas e suas paródias das músicas fazem muito sucesso na internet, levando o espectador a uma viagem ao humor brasileiro.

Tirullipa seguiu os passos de humorista com 10 anos de idade, já imitando o seu pai Tiririca, e apresentava com ele espetáculos no circo da família, onde ele atuava como Tiririca Jr. Com o passar do tempo resolveu não imita-lo, e desenvolver identidade própria. Aos 15 anos fez parte de uma banda de forró, ficando lá até os 23 anos, quando volta ao humor.

Serviço:

Data: 30 de junho

Horário: 19h

Local: Palácio Popular da Cultura

Classificação: 12 anos

Ingressos: Stand Pedro Silva Promoções no Shopping Campo Grande ou no site www.ingressodigital.com