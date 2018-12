Ticiane Pinheiro e César Tralli comemoram um ano de casados com família

Ticiane Pinheiro e César Tralli estão em clima de romance neste domingo, 2, uma vez que os apresentadores comemoram um ano de casados.

No Instagram, eles publicaram fotos semelhantes, na noite deste sábado, 1º, em que estão no restaurante Sans Souci, em Campos do Jordão, no interior de São Paulo. A cidade é a mesma onde os dois se casaram no ano passado.

"Há um ano eu sou a esposa mais feliz e realizada do mundo", escreveu a apresentadora da Record na legenda da foto. Em sua publicação, Tralli celebrou o amor. "Um ano de casados com tudo que realmente importa: amor, amor e muito amor. Vida eterna", disse.

Nos Stories, Ticiane mostrou que toda a família estava reunida para celebrar um ano da união do casal. Estavam presentes os pais dela, as duas irmãs e o irmão, a filha Rafaella Justus e os pais de Tralli.

O casal anunciou o noivado em junho do ano passado enquanto estavam em viagem a Punta Del Este, no Uruguai, destino tradicionalmente romântico. No casamento, Rafa, filha da apresentadora e de Roberto Justus, foi a daminha de honra.