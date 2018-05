Ticiane Pinheiro atribui sua maturidade a período de separação

A apresentadora Ticiane Pinheiro atribuiu sua maturidade ao período em que sofreu com uma separação em entrevista ao canal de Alvaro Leme no YouTube.

Ticiane passou por um afastamento que durou sete meses com o atual marido César Tralli antes de se casarem, entre 2016 e 2017. Antes, ela já havia se divorciado do empresário Roberto Justus, com quem foi casada entre 2006 e 2013, e tem uma filha, Rafaella.

"Acho que só fui amadurecer mesmo no ano passado 2017. ... Eu amadureci mesmo na separação. Tive que levar uma vida sozinha, me mudar, ter uma vida com uma filha. Foi um processo que realmente tenho certeza que amadureci", contou.

Em seguida, complementou: "Hoje tenho esse peso de ser mãe, da educação. Fico pensando: 'Gente, tenho que educar minha filha. Como que é, será que tô fazendo certo?'. Nunca li um livro sobre educação. Converso com as pessoas, mas faço muito no meu instinto, sabe? Minha mãe me educou muito bem. Tento passar isso pra minha filha. Hoje tenho essa maturidade que toda mãe deve ter".