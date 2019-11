Tiago Iorc chega a São Paulo para dois shows no Espaço das Américas

O cantor e compositor brasiliense Tiago Iorc chega a São Paulo para duas apresentações, neste fim de semana, sexta, 8, e sábado, 9, no Espaço das Américas. No repertório, canções que integram seu novo trabalho, Reconstrução, que foi lançado de forma inesperada, em maio, e ganhou destaque na retomada do programa Acústico MTV, que dá nome às apresentações.

Dono de sucessos na música e alvo da atenção do público por seu carisma, o rapaz decidiu, em janeiro de 2018, tirar um período sabático, afastado das redes sociais.

Apesar de estar no auge, emplacando sucessos de seu disco Troco Likes, de 2015, como Coisa Linda e Amei Te Ver, ele optou por ficar longe tudo, surgindo um ano depois, já com material novo em mãos.

Logo que retornou, foi convidado a gravar o primeiro programa do Acústico MTV, que retomava sua trajetória de shows acústicos de sucesso.

Agora, Tiago faz turnê pelo Brasil para mostrar show baseado na gravação que fez para a MTV, que inclui canções do novo disco e também do anterior. Entre as canções escolhidas, estão Hoje Lembrei do Teu Amor, Deitado Nessa Cama, Fuzuê, Amei Te Ver, entre outras.

SERVIÇO

8 e 9 de novembro de 2019

Abertura da casa: 21 horas

Início do show: 23 horas

Censura: 12 anos

Local: Espaço das Américas (Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda - São Paulo - SP)

Acesso para deficientes: sim

Ingressos: Setor Platinum: R$ 320,00 (inteira) e R$ 160,00 (meia) | Setor Azul Premium: R$ 260.00 (inteira) e R$ 130,00 (meia) | Setor Azul: R$ 220,00 (inteira) e R$ 110,00 (meia) | Setor B,C e D: R$ 180,00 (inteira) e R$ 90,00 (meia) | Setor E,F, G e H: R$ 140,00 (inteira) e R$ 70,00 (meia) | Setor PCD: R$ 140,00 (inteira) e R$ 70,00 (meia)

Compras de ingressos: Nas bilheterias do Espaço das Américas (de segunda a sábado das 10h às 19h - sem taxa de conveniência ) ou Online pelo site Ticket 360 (https://goo.gl/xgibPV)

Formas de Pagamento: Dinheiro, Cartões de Credito e Débito, Visa, Visa Electron, MasterCard, Diners Club, Rede Shop. Cheques não são aceitos.

Objetos proibidos: Câmera fotográfica profissional ou semi profissional (câmeras grandes com zoom externo ou que trocam de lente), filmadoras de vídeo, gravadores de áudio, canetas laser, qualquer tipo de tripé, pau de selfie, camisas de time, correntes e cinturões, garrafas plásticas, bebidas alcoólicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, inflamáveis em geral, objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo, armas brancas, copos de vidro e vidros em geral, frutas inteiras, latas de alumínio, guarda-chuva, jornais, revistas, bandeiras e faixas, capacetes de motos e similares.