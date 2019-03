Tiago Abravanel é um dos dubladores da série 'Nivis: Amigos de Outro Mundo'

O ator Tiago Abravanel será um dos dubladores da série Nivis: Amigos de Outro Mundo, da Disney Junior. Tiago fará a voz do curioso Baldo, pai na família Nivis. A estreia está prevista para o segundo semestre.

Na história, os Nivis são uma família do planeta Nivilux que, por acidente, chegam à Terra ao bater em um pouso forçado contra o quarto do Felipe, um escritor e desenhista que mora junto com sua filha, Isabella, na casa de seu pai, Amadeo.

Para os Nivis, o desembarque inesperado na Terra irá trazer aventuras tão inesperadas como divertidas. Para a família do Felipe e os vizinhos do prédio onde ele mora, a chegada desses novos amigos de outro mundo também será uma experiência caoticamente divertida - ao mesmo tempo em que aportará valiosas lições sobre a convivência com aqueles que são diferentes.