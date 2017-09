Thiaguinho 'invade' casamento de fãs para cantar

O cantor Thiaguinho publicou, em seu canal no YouTube, um vídeo 'invadindo' um casamento de dois de seus fãs.

No vídeo, o cantor explica que fez uma ação promocional com cerca de 5 mil casais que o convidaram para cantar a música Ainda Bem na cerimônia de casamento. De acordo com ele, é uma de suas músicas mais especiais, e, por combinar com o clima romântico, já se acostumou ver pessoas sendo pedidas em casamento ao som dela.

Sem avisar o casal Bruno e Eduarda, ele apareceu no meio da cerimônia cantando sua música. A reação dos dois - e de todos os convidados - é emocionante. "Foi um dia especial para mim e senti que tocou muitas pessoas!", escreveu Thiaguinho em seu Instagram.

