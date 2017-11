Thiago Rodrigues despede-se da Globo após 15 anos na emissora

O ator Thiago Rodrigues vai deixar a TV Globo depois de 15 anos de trabalho na emissora para se dedicar a outros projetos. Em uma publicação no Instagram, ele fala de tudo o que viveu ao lado dos colegas e agradece à equipe com um "até breve".

Segundo a colunista Patrícia Kogut, o ator vai morar em Portugal, onde deve continuar fazendo novelas. O E+ entrou em contato com a assessoria da Globo para confirmar o afastamento do ator, mas não obteve resposta.

Rodrigues apareceu na emissora pela primeira vez em 2002 com uma participação especial em Malhação. Em 2005, ele voltou à série televisiva para viver Bernardo Barreto, que faz par com a personagem de Fernanda Vasconcellos. Os dois voltaram a atuar juntos no ano seguinte em Páginas da Vida.

"Sou muito grato por tudo que vivi na Globo. Tenho as mais incríveis lembranças de todos os trabalhos que participei, fiz grandes amigos, colegas de elenco e também da equipe técnica e produção. Devo muito do que me tornei à minha experiência dentro da empresa", escreveu o ator na rede social ao publicar fotos de diversos trabalhos realizados.

"E a vida é assim, amadurecemos nós e também nossos sonhos e expectativas. Continuo amando meu trabalho, sonhando com novos mundos, novos personagens. Cheio de planos e projetos! Portanto, eu só posso dizer a todas essas pessoas e à TV Globo, muito obrigado e até breve", concluiu.