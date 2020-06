Theatro Municipal do Rio lança campanha de aula em casa pela internet

O Theatro Municipal do Rio de Janeiro lançou hoje (15) a campanha #AulaEmCasa, com aulas online de graça, que ocorrerão uma vez por semana, com assuntos diferentes abordados por profissionais vinculados à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativ - Foto: Agencia Brasil

O Theatro Municipal do Rio de Janeiro lançou hoje (15) a campanha #AulaEmCasa, com aulas online de graça, que ocorrerão uma vez por semana, com assuntos diferentes abordados por profissionais vinculados à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

A iniciativa se soma à campanha #Cultura Em Casa, onde os artistas mostram trechos de ensaios feitos em suas residências, e às lives (transmissões ao vivo) do #Theatro Municipal Palco Livre.

Nesta segunda-feira, a campanha #AulaEmCasa foi iniciada pelo diretor artístico da Cia. de Ballet da Escola Maria Olenewa (Bemo) e maitre do Ballet (mestre de dança) do Municipal, Jorge Teixeira, e pela fisioterapeuta do ballet do teatro, Roberta Lomenha.

Eles abordam as dores cotidianas de um indivíduo não atleta, curiosidades do funcionamento do corpo humano, benefícios do movimento e exercícios que previnem dores corporais, além de dicas do que fazer para prevenir e melhorar a dor.

A live pode ser acompanhada na plataforma Instagram do Theatro Municipal do Rio @theatromunicipalrj.

Na próxima segunda-feira (22), a regente Priscila Bomfim vai falar sobre como adquirir uma boa leitura musical à primeira vista.