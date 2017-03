The xx lança clipe para 'Say Something Loving'

A banda indie britânica The xx apresentou nesta terça-feira, 7, o seu mais novo videoclipe, para a música Say Something Loving.

O vídeo serve como uma espécie de continuação para o clipe de On Hold, lançado no ano passado, trazendo de volta os mesmos personagens e a mesma temática de amor entre jovens.

Tanto Say Something Loving quanto On Hold estão presentes no álbum I See You, terceiro trabalho de estúdio do grupo, que foi lançado em janeiro.

Este mês, o The xx vem ao Brasil para servir de headliner do festival Lollapalooza de 2017. Nesta terça-feira, 7, inclusive, foi revelado que o grupo irá se apresentar no palco Onix às 19h40 do sábado, 25 de março.

Veja Também

Comentários