The Who, Bon Jovi, Aerosmith e Guns N' Roses vão tocar em festival em SP

The Who, Bon Jovi, Aerosmith e Guns N' Roses serão as principais atrações do São Paulo Trip, um megafestival que será realizado no Allianz Parque, na zona oeste de São Paulo, em setembro. The Cult, Def Leppard e Alice Cooper também estão no line-up. A pré-venda dos ingressos começa às 8h do dia 26 de abril no site ingressorapido.com.br. A data do evento, entretanto, ainda não foi confirmada.

Exceção feita ao The Cult, todas as bandas do line-up do São Paulo Trip também vão tocar no Rock in Rio 2017. Para o festival no Rio, já estão esgotados ingressos para o dia que terá Bon Jovi (22 de setembro) e para o dia que terá The Who e Guns N' Roses (23 de setembro). Ainda há entradas para o dia que terá Aerosmith, Def Leppard e Alice Cooper (21 de setembro).

O logo do festival lembra o do evento Desert Trip, que foi realizado no ano passado na Califórnia, nos Estados Unidos. O Desert Trip reuniu grandes nomes da música como The Who, Bob Dylan, Roger Waters e Paul McCartney.

Veja Também

Comentários