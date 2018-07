'The Walking Dead' terá a sua primeira atriz surda

A AMC, canal pago que produz The Walking Dead, contratou a sua primeira atriz surda para participar da série a partir da nona temporada, que estreia em outubro de 2018. Lauren Ridloff, que ganhou uma indicação no Tony Awards - principal premiação do teatro norte-americano - irá interpretar o papel de Connie.

A personagem que Lauren irá interpretar existe nos quadrinhos em que a série foi baseada, mas lá a criação do roteirista Robert Kirkman não é surda. Segundo o site Deadline, Connie irá aparecer em vários episódios da temporada e se comunicará através da Língua Americana de Sinais.

A nova temporada de The Walking Dead promete trazer mudanças profundas na popular série por conta das já anunciadas saídas de Andrew Lincoln, que interpreta o protagonista Rick Grimes, e Lauren Cohan, que interpreta o papel de Maggie Greene. No Brasil, a série é transmitida pelo canal pago Fox.