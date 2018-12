'The Walking Dead' abre estúdios de gravação para visitas de fãs

Se você é fã de The Walking Dead e adoraria conhecer os estúdios de gravação da série, fique atento! O primeiro tour oficial pelos estúdios de Riverwood, em Senoia, no Estado norte-americano de Georgia, começará na próxima sexta-feira, 14. Alguns cenários da série de zumbi estarão abertos para visitação até março do ano que vem.

Durante o passeio de duas horas, o ônibus com os fãs irá passar pelos locais mais icônicos da série, como o lixão de Jadis, o santuário de Negan e a mansão Hilltop. O tour completo por todas as locações pode ser adquirido no site oficial por 65 dólares, aproximadamente R$ 250.

A 9ª temporada de The Walking Dead está em hiato e retorna no dia 10 de fevereiro de 2019.