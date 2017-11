'The Square' e 'Custódia' estão na repescagem da 41ª Mostra de Cinema de SP

Começa nesta quinta-feira, 2, a repescagem da 41.ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, com sessões extras de alguns dos filmes que foram exibidos no decorrer da edição 2017 do evento.

Trinta títulos serão reexibidos até o dia 8 de novembro no CineSesc (R. Augusta, 2075 - Cerqueira César, São Paulo - SP).

Confira a programação:

QUINTA-FEIRA, 2/11

15h - NÃO ME AME, de Alexandros Avranas

17h - O JOVEM KARL MARX, de Raoul Peck

19h20 - A TRAMA, de Laurent Cantet

22h - LEGALIZE JÁ, de Johnny Araújo e Gustavo Bonafé

SEXTA-FEIRA, 3/11

15h - O UNIVERSO DE JACQUES DEMY, de Agnès Varda

16h50 - AOS TEUS OLHOS, de Carolina Jabor

18h45 - COM AMOR, VAN GOGH, de Dorota Kobiela e Hugh Welchman

20h45 - THE SQUARE, de Ruben Östlund

SÁBADO, 4/11

15h - EM NOME DA AMÉRICA, de Fernando Weller

17h - TUDO É PROJETO, de Joana Mendes da Rocha e Patricia Rubano.

18h30 - O AMANTE DE UM DIA, de Philippe Garrel

20h10 - VISAGES, VILLAGES, de Agnès Varda e JR

22h - CUSTÓDIA, de Xavier Legrand

DOMINGO, 5/11

15h - ZOMBILLENIUM, de Arthur de Pins e Alexis Ducord

16h40 - MEU TIO E O JOELHO DE PORCO, de Rafael Terpins

18h20 - UMA ESPÉCIE DE FAMÍLIA, de Diego Lerman

20h15 - O PACTO DE ADRIANA, de Lissette Orozco

22h15 - 9 DEDOS, de F.J. Ossang

SEGUNDA-FEIRA, 6/11

15h - MESSIDOR, de Alain Tanner

17h30 - NA CIDADE BRANCA, de Alain Tanner

19h40 - JONAS QUE TERÁ VINTE E CINCO ANOS NO ANO 2000, de Alain Tanner

21h50 - JONAS E LILA, ATÉ AMANHÃ, de Alain Tanner

TERÇA-FEIRA, 7/11

15h - A SALAMANDRA, de Alain Tanner

17h30 - YONLU, de Hique Montanari

19h20 - O MOTORISTA DE TÁXI, de Jang Hoon

22h - MULHERES DIVINAS, de Petra Volpe

QUARTA-FEIRA, 8/11

15h - ABAIXO A GRAVIDADE, de Edgard Navarro

17h10 - AMANTES NO MEIO DO MUNDO, de Alain Tanner

19h30 - O BEIJO NO ASFALTO, de Murilo Benício

21h30 - PEQUENAS ASAS, de Selma Vilhunen