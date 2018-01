'The Square' e '120 Batimentos por Minuto' estão entre estreias nos cinemas

Quatro adolescentes estão jogando um videogame com cenário de uma floresta - Divulgação

120 BATIMENTOS POR MINUTO - (120 Battements par Minute, França/2017, 143 min.) - Drama. Dir. Robin Campillo. Com Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel. No início dos anos 1990, na França, o grupo ativista Act Up intensifica seus esforços para que a sociedade reconheça a importância da prevenção da Aids. Recém-chegado ao grupo, o jovem Nathan se impressiona com a dedicação de Sean, apesar de seu estado de saúde delicado. 16 anos.

JUMANJI: BEM-VINDO À SELVA - (Jumanji: Welcome to the Jungle, Estados Unidos/2017, 119 min.) - Ação. Dir. Jake Kasdan. Com Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart. Quatro adolescentes estão jogando um videogame com cenário de uma floresta. Um evento inesperado faz com que eles sejam transportados para dentro do universo fictício. 12 anos.

A PRIMEIRA NOITE DE UM HOMEM - (The Graduate, Estados Unidos/1968, 106 min.) - Comédia dramática. Dir. Mike Nichols. Com Anne Bancroft, Dustin Hoffman, Katharine Ross. Depois de se formar na faculdade, Benjamin Braddock retorna para casa e inicia um relacionamento com a sra. Robinson, uma amiga de seus pais. O problema é que todos querem que ele fique com a filha dela, Elaine. 14 anos.

THE SQUARE - A ARTE DA DISCÓRDIA - (The Square, Suécia-Alemanha-Dinamarca-França/2017, 142 min.) - Comédia dramática. Dir. Ruben Östlund. Com Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West. Um gerente de museu faz de tudo para promover o sucesso de uma nova instalação. Ele decide contratar uma empresa de relações públicas para fazer barulho em torno da novidade, mas a ideia acaba gerando várias consequências negativas. 12 anos.

VIVA - A VIDA É UMA FESTA - COCO, ESTADOS UNIDOS/2017, 105 MIN.) - Animação. Dir. Lee Unkrich, Adrian Molina. Com Anthony Gonzalez (VIII), Benjamin Bratt, Gael García Bernal. Inspirado no feriado mexicano do Dia dos Mortos, o longa conta a história de Miguel, um garoto de 12 que sonha em ser músico profissional. Sua família, no entanto, desaprova a ideia. Livre.