The Martinez Brothers cancela show no dia da apresentação no Rock in Rio

A organização do Rock In Rio anunciou, nesta sexta-feira, 27, primeiro dia de shows do festival em 2019, que os artistas The Martinez Brothers cancelaram sua apresentação prevista para o Palco New Dance Order, que seria realizado nesta noite.

O motivo seriam "problemas de logística aérea internacional".

Ainda de acordo com a organização, "em substituição, está confirmada a apresentação do Vintage Culture", entre as 2h e as 3h55 da manhã.

O show do Vintage Culture que já estava previsto para o domingo, 29, continua confirmado, sem qualquer alteração.