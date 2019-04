'The Big Bang Theory': Kaley Cuoco chora ao ler último episódio

A atriz Kaley Cuoco publicou fotos de sua reação ao ler o roteiro do último episódio da última temporada de The Big Bang Theory, série em que interpreta a personagem Penny.

"Preparem-se... para um final que me deixou verdadeiramente sem palavras... Nosso universo inteiro... The Big Bang Theory", escreveu em seu Instagram nesta quarta-feira, 24.

The Big Bang Theory, considerada a série de comédia mais longa da TV, terá seu último episódio de sua última temporada exibida no dia 2 de junho no Brasil, de acordo com o Warner Channel.

Confira as publicações de Kaley Cuoco sobre o fim de The Big Bang Theory abaixo:

