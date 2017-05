Thais Fersoza revela nome de bebê com Michel Teló

Após fazer mistério sobre o nome do segundo filho com Michel Teló, a atriz Thais Fersoza finalmente revelou a escolha do casal: o bebê vai se chamar Teodoro. A notícia foi dada pela própria atriz em seu perfil no Instagram, na noite de sábado (13).

"Coração acelerado com essa foto.. amanhã o dia vai ser ainda mais especial! Que bênção poder ter meus pequenos comigo.. não podia ser melhor, não podia ser mais mágico... uma no colo e um no ventre! Meus amores #MamãeDaMelindaEDoTeodoro", escreveu Thais, junto com uma foto do casal e da primogênita Melinda.

