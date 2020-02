Thais Fersoza mostra filhos vendo o novo EP de Michel Teló

Reprodução

Thais Fersoza usou as redes sociais desta quarta-feira, 19, para compartilhar com os seguidores as reações dos filhos Melinda e Teodoro ao ver o novo EP de Michel Teló. "Nem piscam", escreveu a atriz em um dos vídeos que divulgou no stories do Instagram, ao comentar a reação das crianças ao ver o pai na gravação.

O novo trabalho do cantor se chama Churrasco do Teló - Volume Dois e deve ser lançado oficialmente em março. "A gente pegou para ouvir, curtir um pouquinho. Eu estou ansiosíssimo! Tô doido para mostrar para vocês o EP novo com as músicas novas", disse Michel Teló no Instagram.

Nos vídeos do perfil de Thais Fersoza na rede social, Teodoro aparece no colo da atriz e o pai ao lado.

Carnaval

Michel Teló se prepara para liderar um bloco de carnaval em São Paulo, o Bloco Bem Sertanejo, no domingo, dia 23, às 14h. A concentração ocorre na Avenida Pedro Álvares Cabral, 200, na zona sul da cidade.