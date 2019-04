Thaeme deixa maternidade com Liz, sua filha recém-nascida

Thaeme, da dupla Thaeme e Thiago, deixou a maternidade do hospital São Luiz nesta terça-feira, 23, em São Paulo. Ela havia dado à luz sua filha Liz no último sábado, 20, fruto do relacionamento com o seu empresário Fábio da Lua.

A cantora sertaneja publicou uma série de fotos ao lado da recém-nascida no Instagram. "Antes de ver seu rosto, eu já sabia como você seria. Eu sonhava com você quase toda noite. Eu te esperava", escreveu ela.

Em outra imagem, as avós da pequena, Teresa Allinoro e Suely Marioto, aparecem segurando Liz. "Avós babonas e muito parceiras", disse Thaeme.

O pai Fábio da Lua enfatizou a força de Thaeme na mesa de cirurgia. Segundo ele, a esposa fez 39 horas de esforço tentando o parto normal. Como não conseguiu a dilatação ideal, teve de optar pela cesariana.

"Hoje eu posso afirmar: a garra de vocês, mães, é linda e grandiosa. Muito obrigado, Deus, por este momento único e por esta bênção de ser pai", concluiu o empresário.

