'Tesourista' rouba a cena em nova música de Noel Gallagher

O ex-Oasis Noel Gallagher resolveu surpreender em uma das novas músicas da Noel Gallagher's High Flying Birds. O artista incluiu um elemento inusitado na primeira apresentação de She Taught Me How To Fly: uma "tesourista".

É isso mesmo, a apresentação contou com uma garota cuja função durante toda a música foi abrir e fechar uma tesoura em frente a um microfone. Além disso, para muitos, o instrumento inusitado estava inaudível e não fez qualquer diferença.

A banda apresentou She Taught Me How To Fly e a também nova Holy Mountain no programa Later... with Jools Holland, da BBC, no dia 31 de outubro. As duas músicas fazem parte do novo disco Who Built the Moon, que deve ser lançado em 24 de novembro.

A apresentação mexeu com o Twitter. Muita gente foi para a rede social questionar ou brincar com a novidade instrumental.

Até o irmão de Noel, Liam Gallagher, aproveitou a ocasião para zoar o antigo companheiro de Oasis, em mais um episódio da já histórica briga entre os irmãos.