'Tento ver o lado positivo das coisas', diz Kim Kardashian sobre haters

No mês passado, Kim Kardashian compareceu ao MTV Movie and TV Awards usando tranças boxeadoras, e seu penteado foi criticado e considerado apropriação cultural dos negros. No domingo, 14, a empresária se defendeu durante um painel na BeautyCon, en Los Angeles.

"Eu definitivamente tive minha parcela de culpa quando eu usei tranças. Eu tive a sorte de viajar pelo mundo e ver tantas culturas que tinham tantas tendências de moda diferentes", falou ela. "Minha filha ama tranças, e, na última vez que eu usei, ela me ajudou a escolher um estillo e me mostrou fotos. Eu acho que se vem de um lugar de amor e se você está usando como inspiração cultural, está tudo bem", ela disse à revista People.

"Às vezes, eu acho que se você não fala de onde você tirou a inspiração - e eu já fiz isso no passado - então as pessoas podem não entender. Mas sim, eu acho que se vem de um lugar de amor e se você está se inspirando, está tudo bem sim", reiterou.

Kim ainda falou sobre os haters na internet: "O que é louco é que, se você está tendo um ótimo dia, você pode postar fotos suas ou de qualquer coisa que te faz feliz, pode ter um milhão de comentários positivos e você vai ver um comentário negativo, isso vai arruinar seu dia. Mas, honestamente, isso não me afeta mais porque eu tento olhar o lado positivo das coisas. Eu devo reavaliar isso quando os meus filhos quiserem um celular e ter redes sociais, mas por enquanto eu tento ver o lado positivo".