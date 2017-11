Tênis da parceria entre Adidas e Chanel custa 3 mil reais e já esgotou

Para os fãs de tênis, um sapato edição limitada pode ser um verdadeiro tesouro. Este é o caso do modelo da Adidas criado em parceria com a Chanel. Foram feitos apenas 500 exemplares, custando 3 mil reais cada. Mas, na lista de espera, já existem 1200 interessados pelo sapato. A edição feita em colaboração com o cantor Pharrell.

Pharrell acredita que, por conta da exclusividade do produto, os tênis poderão ser revendidos por até 100 mil reais. Esta é a primeira vez que o nome da grife Chanel aparece em um produto de colaboração.