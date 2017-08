Tema do próximo baile de gala do Metropolitan será moda e religião

O baile de gala do museu Metropolitan, em Nova York, é, anualmente, um dos grandes eventos do mundo da moda. Cada ano, um tema diferente é escolhido para ser explorado pelos convidados no tapete vermelho da noite, que também é o tema da exposição que irá entrar em cartaz no Instituto de Moda e Figurino do museu. Este ano, foi feita uma homenagem para estilista Rei Kawakubo, que é responsável pela grife Comme de Garçons. Em outros anos, já foi abordado a moda na era da tecnologia e também o Império Chinês.

De acordo com diversas fontes do site WWD, em 2018 a temática do Met Gala será moda e religião e ainda está nos primeiros estágios de planejamento. Diversos designers já fizeram referências ao assunto em suas coleções, como Jean Paul Gaultier, Riccardo Tisci, Dior e Dolce & Gabbana, portanto podemos esperar um acervo bem diverso na mostra.

