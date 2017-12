Televisa 'engana' seguidores no Twitter ao anunciar volta de RBD

As especulações sobre a volta de Rebelde e do grupo RBD foram 'confirmadas' pela própria Televisa, emissora mexicana produtora da novela. Mas a felicidade dos fãs durou pouco: não passava de uma pegadinha.

No dia 28 de dezembro, a emissora publicou no Twitter uma foto do elenco e escreveu que RBD voltaria com uma nova temporada e os mesmos atores principais. O post teve quase 6 mil curtidas e animou os fãs que esperavam um retorno da novela, que acabou em 2006.

No entanto, a notícia não passava de uma brincadeira do Dia de Santos Inocentes, o equivalente ao Dia da Mentira em alguns países, incluindo o México. A data é comemorada em 27, 28 ou 29 de dezembro, dependendo da crença.