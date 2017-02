Teatrólogo boliviano Ivan Nogales ministra oficina no Centro Cultural em Campo Grande

O ator, escritor, diretor teatral e produtor cultural boliviano Ivan Nogales estará nesta quinta e sexta (02 e 03/02) em Campo Grande para ministrar a oficina “Descolonização do Corpo” no Centro Cultural José Octávio Guizzo, assunto este que foi transformado em livro de sua autoria, que ele irá lançar na capital também depois de participar de uma roda de conversa na sede do Teatro Imaginário Maracangalha. Todas as atividades são gratuitas.

O teatrólogo boliviano vai apresentar os seus estudos sobre a ‘Descolonização do Corpo’ nos dias 2 e 3 de fevereiro no Centro Cultural José Octávio Guizzo. Foto: Helton Perez.Será a oportunidade de não só profissionais ligados ao teatro, mas de toda a comunidade campo-grandense conhecer e ter contato com uma personalidade importante do teatro sul-americano. O evento conta como apoio com Sectei, FCMS, Teatro Imaginário Maracangalha, Pontão Guaicuru, Matula Cultural, Rede MS Ponto a Ponto.

O boliviano comanda a FUNDACION COMPA (http://www.fundacioncompa.com/) em El Alto, cidade ao lado de La Paz, em um trabalho que envolve jovens e crianças. Em 1989 ele fundou o Teatro Trono, grupo com uma proposta política, independente, de vanguarda e revolucionário. Nogales conseguiu uma forma de participação da juventude em que os jovens se transformam em representantes de um teatro-prática ligado aos instintos da comunidade, por meio de exercícios e uma metodologia baseada na busca do equilíbrio do corpo.

Serviço: A oficina “Descolonização do Corpo” acontece nos dias 02 e 03/02. Mais informações pelo telefone (67) 3317.1792. O Centro Cultural José Octávio Guizzo está localizado na Rua 26 de Agosto, 453.

Confira a programação:

QUINTA (02/02)

8h às 11h

Oficina: Descolonização do corpo

Ministrante: Ivan Nogales (Bolívia)

Público: Atores, dançarinos, estudantes e educadores

Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo

19h às 21h

Roda de Conversa: Cultura Viva Comunitária na América do Sul

Lançamento do livro “Descolonizacion del cuerpo” de Ivan Nogales (Bolívia)

Público: Pontos de cultura, associação de moradores, coletivos culturais e movimentos sociais

Local: Sede do Teatro Imaginário Maracangalha

Rua Joaquim Murtinho, 2204

SEXTA (03/02)

8h às 11h

Oficina: Descolonização do corpo

Ministrante: Ivan Nogales (Bolívia)

Público: Atores, dançarinos, estudantes e educadores

Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo

Rua 26 de Agosto, 453

15h

Apresentação: Tekoha – Ritual de Vida e Morte do Deus Pequeno

Bate papo

Local: Praça Ari Coelho

