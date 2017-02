Teatro nas Férias apresenta a peça ‘O Sapo Encantado e outras histórias” neste domingo

A criançada tem mais uma opção gratuita de diversão neste fim de semana. A Secretaria de Cultura, Turismo, Empreendedorismo e Inovação (Sectei), em parceria com o Grupo Unicórnio, realiza neste domingo (12) mais uma edição do Teatro nas Férias 2017. As apresentações são no Museu de Arte Contemporânea, aos sábados e domingos, a partir das 17 horas, com entrada franca. Os ingressos devem ser retirados uma hora antes das apresentações.

Neste fim de semana a diversão fica por conta da peça O Sapo Encantado e Outras Histórias. Composta de três histórias curtas, a apresentação une Conto-de-Fadas, o Folclore e a Magia do Circo. O Espetáculo ganhou os Prêmios de Melhor Iluminação, Cenário, Ator, Atriz, Direção e Melhor Espetáculo Infantil no XXVII Festival Sul-Mato-Grossense de Teatro.

O SAPO ENCANTADO – O que pode acontecer quando uma bela Princesa, brincando, deixa cair no Brejo uma bolinha de ouro? Numa adaptação do clássico dos Irmãos Grimm, o Sapo pega a bolinha para a Princesa, que lhe dá em troca um beijo salvador. Então acontece aos olhos do espectador uma completa transformação de Sapo em Príncipe.

SOPA DE PEDRA – Pedro Malasartes, conhecido personagem do Folclore apronta mais uma das suas peripécias. Andando sem rumo por esse mundão de meu Deus, cansado e faminto, resolve pedir ajuda na casa de uma senhora que não se mostra muito disposta a ajudá-lo. Pedro resolve então colocar em prática, a receita de uma suculenta sopa de pedra.

CIRCO DA IMAGINAÇÃO – O Circo da Imaginação apresenta ao respeitável público uma atração de muito peso. O Elefante Lindinho realiza números de tirar o fôlego com a participação da plateia, terminando com uma dança que tem um final surpreendente!

O texto e direção são de Jair de Oliveira. Compõe o elenco os atores Amélia Rocha, Wilson de Faria, Jéssica Breno Lucas e Jair de Oliveira. Para Jair, o projeto é importante para que as crianças possam assistir a peças de teatro, e o fato de ser no Museu facilita a integração. “As peças teatrais possuem uma linguagem popular, para integrar todo mundo, crianças e adultos. Tem bastante movimentação, história, texto, estão todos convidados”, pontuou.

