Teatro Municipal do Rio cancela temporada de 'O Lago dos Cisnes'

A Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro cancelou a temporada de O Lago dos Cisnes, que iniciaria no dia 29 e terminaria em 8 de novembro. Segundo o comunicado enviado na noite desta quarta-feira, 25, novas datas serão anunciadas em breve.

"O cancelamento destas apresentações foi uma decisão de parte dos funcionários do Theatro Municipal, em função da crise financeira que atinge o Estado. Crise essa que está sendo contornada pelo acordo de ajuste financeiro que está em desenvolvimento e que foi realizado entre o Governo do Rio e o Governo Federal. Ressaltamos que os demais espetáculos programados serão realizados normalmente", diz o comunicado.

O valor dos ingressos será devolvido. A Fundação Teatro Municipal explica que quem comprou o ingresso pelo Ingresso Rápido terá a compra cancelada e o valor pago será devolvido na próxima fatura ou na seguinte. Quem comprou na bilheteria do teatro ou nos pontos de vendas físicos deverá ir ao mesmo local juntamente com a senha de compra ou ingresso, documento oficial com foto e CPF e o cartão usado.