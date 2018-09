Teatro Kaus realiza leitura do espanhol Esteve Soler

O Teatro Kaus Cia Experimental realiza a leitura da peça Contra o Amor, texto inédito do dramaturgo espanhol Esteve Soler, terça-feira, 18, às 20h, na Oficina Cultural Oswald de Andrade (Rua Três Rios, 363). Escrita em 2009, a peça Contra o Amor reúne sete cenas burlescas, e faz parte da Trilogia da Indignação, que inclui também as peças Contra o Progresso e Contra a Democracia, que também participam do ciclo de leituras. Os textos foram traduzidos para 17 idiomas. A leitura tem direção de Janaína Leite, com Teatro Kaus, composto por Alessandro Hernandez, Amália Pereira e Vera Monteiro. A entrada é franca.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.