Teatro Kaus lança livro sobre sua trajetória

O Teatro Kaus lança o livro Teatro Kaus - Da América Latina À Espanha - Dez Anos de Dramaturgia Hispânica, às 20h desta quarta, 19, na Oficina Cultural Oswald de Andrade (Rua Três Rios, 363). A obra apresenta a trajetória do grupo teatral, desde 2006. O Kaus está em cartaz no mesmo espaço com a peça Contrarrevolução, até o dia 22. O evento da quarta também contará com uma mesa de debates com o tema Esteve Soler - Novo Expoente da Dramaturgia Espanhola, com a participação do ator, tradutor e diretor Hugo Villavicenzio e do jornalista Valmir Santos. A entrada é franca.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.