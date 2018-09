Teatro e percurso histórico marcam a semana do Sesc Cultura

No dia 21, sexta-feira, às 19 horas, será apresentado o espetáculo “João e o pé de feijão na terra do nunca”, uma peça pensada para a infância e juventude, encantando também o público adulto. - Divulgação

O Circo do Mato, que está completando seus 14 anos de constituição, apresentará duas peças, ambas no Teatro Prosa do Sesc Horto. Nos dias 19 e 20 de setembro, quarta e quinta-feira, às 20 horas, será encenada a peça “Poesias do ar cênico”, destinado ao público jovem e adulto, com indicação etária à partir de 16 anos.



No dia 21, sexta-feira, às 19 horas, será apresentado o espetáculo “João e o pé de feijão na terra do nunca”, uma peça pensada para a infância e juventude, encantando também o público adulto. Para retirada do ingresso, é preciso chegar com pelo menos uma hora de antecedência ao teatro; as vagas estão limitadas à lotação do espaço, de 80 lugares para Poesias do ar cênico e 236 lugares para João e o pé de feijão”.



No dia 22, sábado, haverá Percurso Cultural do Centro Histórico de Campo Grande, um meio de resgatar a memória da Capital, com mediação do arquiteto e historiador João Santos. A saída será às 16 horas, a partir do Sesc Cultura. Com a grande procura, o Sesc manteve os percursos, que tiveram início em agosto, integrando calendário comemorativo do centenário da Morada dos Baís. Os participantes visitam durante a caminhada ruas e espaços constituídos ao longo do tempo e que fazem parte da história, memória não apenas da arquitetura do centro, mas também trazendo referências culturais da cidade.



Ainda dentro do calendário histórico, no dia 10 de outubro, às 18h30, saindo também do Sesc Cultura, haverá o Percurso De arraial de Santo Antônio à Capital, agora de bicicleta. Ao longo do trajeto, será relatada a história a partir do centro antigo, pre capital, expansão da cidade e pós-criação do Estado, seguindo para a região dos altos da Afonso Pena, Parque dos Poderes e conjunto arquitetônico em meio à reserva natural.