Teatral Grupo de Risco encena “Guardiões” com entrada franca

Com patrocínio do Fundo de Investimentos Culturais do Governo do Estado, o Teatral Grupo de Risco apresenta nos dias 15, 16 e 17 de março o espetáculo “Guardiões”, sempre às 19h30, na sede do grupo. As apresentações são gratuitas e compõem o Projeto “Mitos em Risco”, contemplado pelo edital 2015 da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

A peça – escrita por Lu Bigatão – é uma encenação livre a partir de estudos e pesquisas (jornais, depoimentos, literatura e documentários) do coletivo Teatral Grupo de Risco sobre o Pantanal sul-mato-grossense, o impacto humano e as consequências tanto no ecossistema, quanto nas relações sócio-culturais.

Apresenta um Pantanal sui generis, que pretende questionamentos à plateia. Nela, os habitantes possuem uma relação simbiótica com o território. É uma encenação limpa, seca, que nos apresenta o modelo de “desenvolvimento” oferecido à nossa sociedade pelo sistema econômico vigente no mundo. Tem como foco a nossa realidade de forma direta.

Todo o retrato desse universo é tratado de forma sintética; o cenário virtual, infinito e neutro, só nos apresenta as cores ao fundo. Ali, os atores são personagens que quase se confundem com o palco, quase invisíveis. A dureza do território está entranhada em seu modo de ser, de lutar, possuem uma simbiose bem peculiar e, ora animais, ora homens, vivem nesse cenário chamado Pantanal.

Muito embora o tema tratado seja sério, há momentos lúdicos, delicados e também com toques de ironia e sátira. A encenação é composta por três atores em cena: André Tristão, Fernanda Kunzler e Yago Garcia. A direção é de Roma Román; Dramaturgia: Lú Bigatão; Produção: Fernanda Kunzler; Preparação de elenco: Leandro Melo; Cenografia: Márcia Gomes; Vídeo cenário: Maíra Espindola e Rafael Mareco; Ilustrações: Rubén Dario Román Añez; Iluminação: Anderson Lima.

Serviço: o Teatral Grupo de Risco fica na Rua José Antônio, 2170 – Jardim Brasil, Campo Grande. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 9 9241-6227. Visite o perfil do grupo: www.facebook.com/teatralgrupoderisco

