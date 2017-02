Tchanzinho Zona Norte arrasta milhares de foliões para longe do centro de BH

Um carnaval para todos e em todas as regiões da cidade. É o que defendem os integrantes do Tchanzinho Zona Norte, que levou, nessa sexta-feira (24), milhares de foliões para as ruas do bairro Dona Clara, na região da Pampulha. A festa se deu ao ritmo de clássicos do axé de bandas comerciais como É o Tchan e Asa de Águia.

Segundo o regente do bloco, Rodrigo Picolé, trata-se de uma brincadeira com o que ele chamou de "baixa gastronomia do axé". "É um tipo de repertório que, muitas vezes, é desvalorizado. E o intuito é mostrar que ele tem valor, a partir de uma abordagem irônica e divertida”, diz.

Rodrigo Picolé explica que uma das motivações para o surgimento do Tchanzinho Zona Norte em 2013 foi pautar a necessidade da descentralização do carnaval, atraindo assim novos público e também estimulando as pessoas a conhecer outros espaços da cidade. “Queríamos fazer um desfile um pouco mais distante da região centro-sul, onde o carnaval ocorre majoritariamente e onde os blocos reúnem, em grande parte, a classe média".

A iniciativa não foi isolada. Novos blocos foram aderindo ao movimento. Neste ano, embora a maioria das atrações continue concentrada em bairros centrais, apenas uma das nove regiões da cidade não contou com bloco cadastrado na Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur).

Veja Também

Comentários