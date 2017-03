TCE-MS leva “Tecendo o Desenvolvimento” para a região do Bolsão

O encontro promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, e realizado por meio da Escola Superior de Controle Externo (Escoex), será na próxima sexta-feira (31) em Três Lagoas e vai reunir prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários municipais e servidores dos municípios de Água Clara, Paraíso das Águas, Aparecida do Taboado, Paranaíba, Brasilândia, Cassilândia, Santa Rita do Pardo, Chapadão do Sul, Selvíria, Costa Rica, Três Lagoas, Inocência e Ribas do Rio Pardo. Todas essas cidades fazem parte da jurisdição do conselheiro Iran Coelho das Neves. Mato Grosso do Sul possui 79 municípios e, na estrutura organizacional do Tribunal de Contas, eles foram distribuídos em seis (6) seis jurisdições; cada uma delas coordenada por um conselheiro.

O Tribunal de Contas, enquanto órgão de controle e fiscalização exerce também, uma função pedagógica que é informar e contribuir para a melhoria na prestação de contas, proporcionando aos gestores mais acesso às informações técnicas, garantindo mais qualidade no envio dos processos. O projeto “Tecendo o Desenvolvimento Regional” é direcionado para a capacitação de gestores com uma programação distribuída entre palestras e oficinas.

As inscrições já estão abertas e os gestores públicos tem até o dia 30 de março para cadastrar e garantir vaga no evento. É só abrir o link:

http://www.escoex.ms.gov.br/escoex/sge/AcaoEducacionalPreMatricula/Criar/93

Para acessar a programação completa do encontro, clique aqui.

O Bolsão

A segunda edição do Projeto será realizada em uma das mais prósperas regiões do Estado de Mato Grosso do Sul. De acordo com o IBGE, no último censo realizado em 2010, o Bolsão tem uma população de quase 300 mil habitantes , com um PIB de R$ 4.686.125,386.

É uma região que se desenvolveu dentro de características agropastoris com forte predomínio de pecuária. A proximidade de grandes centros produtores como Minas Gerais, Goiás e São Paulo favorece o aperfeiçoamento tecnológico e genético dando um grande impulso para os rebanhos existentes nas propriedades vocacionadas para a pecuária.

Mas nos últimos anos a economia da região tem se favorecido por uma grande diversificação com a expansão de polos industriais. Alguns setores tem se destacado como o da indústria oleiro-cerâmica, de derivados de leite, o têxtil, o de confecções, frigorífico e o da indústria de produtos e subprodutos oriundos da silvicultura com destaque para papel e celulose, e sucroalcooleira.





