Taylor Swift lança quarta música do álbum Reputation

Taylor Swift lançou na madrugada desta sexta-feira, 3, mais uma música do álbum Reputation, previsto para 10 de novembro. All It What You Want é a quarta canção do álbum tornada pública pela cantora e tem tom romântico, assim como Gorgeous, lançada há duas semanas.

Além de tratar de um relacionamento que lhe faz bem, Taylor escreve sobre sua reputação (tema do álbum) ao dizer que é chamada de mentirosa. Fãs rapidamente relacionaram a música a Love Story, de 2008. Especula-se que alguns versos da nova canção são respostas ao hit de 2008.