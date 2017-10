Taylor Swift lança clipe cheio de efeitos especiais para '?Ready For It?'

Duas semanas antes de lançar seu novo álbum, reputation, a cantora americana Taylor Swift lançou na madrugada desta sexta-feira, 27, o segundo clipe extraído do trabalho, para a música ?Ready For It?.

O clipe, produzido por Joseph Kahn, que já dirigiu outros clipes da cantora como Bad Blood, tem uma clara inspiração no filme Ghost In The Shell - Vigilante do Amanhã e traz uma disputa entre duas versões androides de Swift. Destaque para a grande quantidade de efeitos especiais utilizados no vídeo.

O disco reputation, escrito assim, com letra minúscula, é o sexto álbum de estúdio de Taylor Swift, o segundo na música pop, longe das suas raízes country.

A estreia do álbum será em 10 de novembro.