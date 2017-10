Taylor Swift envia flores para policial ferida durante ataque em Las Vegas

O Departamento Policial de Fothill em Pacoima, Califórnia, recebeu muitas flores de Taylor Swift na última segunda-feira, 2. A cantora ficou sabendo que uma das agentes da corporação estava no show em Las Vegas que foi alvo de um ataque a tiros que deixou 59 mortos e mais de 500 feridos no domingo, dia 1º.

A agente ficou ferida no joelho por um tiro, mas está se recuperando. Para deixá-la mais animada, Taylor enviou flores. "Isso é que é um ato de classe! Taylor Swift mandou vários buquês de flores e plantas para nosso departamento, porque uma de nossas agentes foi atingida em Las Vegas na noite passada. (...) Lindas flores podem causar um sorriso no rosto de qualquer pessoa. Muito respeito", disse Kimberlee Binder, analista da corporação, no Instagram.

